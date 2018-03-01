فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عرضت قناة (المنار) التابعة لحزب الله اللبناني، مقطع فيديو حول مقتل ضابط عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، لافتةً إلى أن الفيديو، الذي يُظهر تصفية غيرشتاين، التُقِط في لبنان قبل تسعة عشر عاماً.

​وتولى الجنرال إيرز غيرشتاين رئاسة "مكتب الجيش الإسرائيلي للاتصالات" (وحدة الارتباط) في لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية عربية صادرة بتاريخ 28/2/1999 أن حزب الله وجه أكبر ضربة للاحتلال منذ العام 1982، وذلك باستهداف موكب قيادي عسكري إسرائيلي رفيع المستوى مؤلف من بضع آليات مصفحة لدى مروره على طريق مرجعيون حاصبيا عند نقطة الهرماس، حيث فجرت عبوة ناسفة كبيرة في الموكب، وأدى الانفجار إلى إصابته بشكل مباشر ووقوع أفراده بين قتيل وجريح.

واعترفت إسرائيل بعد ساعات من التكتم بمقتل قائد قوات الاحتلال في لبنان الجنرال إيرز غيرشتاين (38 عاماً) وسائقه الرقيب أول عماد أبو الريش وضابط اتصال برتبة رقيب يدعى عومر أكلبيتس، فضلاً عن المراسل الصحافي في إذاعة العدو إيلان روعيه، وجرح ثلاثة آخرين.

وأوضح ناطق باسم جيش الاحتلال، أن الأربعة قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة موجهة عن بعد، بينما كانوا ضمن قافلة من أربع سيارات مدرعة من نوع مرسيدس.

فيديو: اغتيال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى
 

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