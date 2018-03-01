فيديو: ما هو صاروخ بوتين الذي لا يقهر؟

فيديو: صاروخ روسي جديد يعرضه بوتين

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده طورت صاروخ كروز الجديد، واصفاً إياه بأنه "لا يقهر".وكشف بوتين، عن السلاح الجديد، خلال خطابه في برنامج خوض الإنتخابات الرئاسية، والتي من المتوقع أن يفوز بها ويستمر في منصبه لولاية رابعة على التوالي، حيث كشف في كلمته، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، من بينها صاروخ يمكنه أن "يصل إلى أي مكان في العالم".كما استعان بفيديو توضيحي، مشيراً إلى أن الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا وآسيا لا يمكنها إيقاف الصاروخ الجديد، حيث سلط الرئيس الروسي، الضوء على اثنين من الأسلحة ذات القدرات النووية، صاروخ كروز وغواصة.وأضاف أن الرأس الحربية تتمثل في "صاروخ كروز يحلق على ارتفاع منخفض يصعب رصده، قادر على حمل مواد نووية غير محدود المدى مع عدم توقع مساره ويمكنه تجاوز خطوط الردع وهو لا يقهر أمام جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية للدفاعات الصاروخية والجوية".وخلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي الروسي، استغرقت ساعتين أمام جلسة مشتركة لأعضاء البرلمان الروسي بمجلسيه، حث بوتين الروس على اقتراح أسماء للنظامين.وقال إن روسيا ردت بعد عامين ناشدت خلالهما الولايات المتحدة عدم انتهاك المعاهدات المضادة للصواريخ .