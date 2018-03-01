أسبوعياً.. إسرائيل تنشر 33 مليون ذبابة على حدود قطاع غزة

أسبوعياً.. إسرائيل تنشر 33 مليون ذبابة على حدود قطاع غزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية: إن إسرائيل تنشر حوالي 33 مليون ذبابة من الطائرات على الحقول والأراضي الزراعية حول قطاع غزة كل أسبوع.

وأوضحت الصحيفة، أن 33 مليون ذبابة، يتم نشرها من الطائرات في الحقول والأراضي الزراعية المحيطة بغزة، كجزء من مشروع وزارة الزراعة الإسرائيلية الفريد من نوعه.

وأشارت إلى أن الطائرات، تقلع محملة بملايين من ذكور الذباب في ذروة نضجها الجنسي، لتلقي بها في الحقول في محاولة لطرد طبيعي لذبابة فاكهة البحر المتوسط، واحدة من أخطر الآفات الزراعية، التي تصيب ثمار الفاكهة في العالم.

وتطير الذكور المعقمة مع الإناث التي تصيب المحاصيل، ما يمنع خلق جيل جديد من ذباب الفاكهة، وتعرف هذه العملية بـتقنية الحشرات العقيمة، وهي طريقة لمكافحة الآفات صديقة للبيئة دون استخدام كيماويات.

ويُنفذ المشروع الابتكاري من قبل "bio-bee"، واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الآفات بيولوجيا، والواقعة في كيبوتس (سيدي إلياهو) في شمال إسرائيل.

وكجزء من عملية نضوج الذكور من الذباب، تعقم في منشأة مشعة، وعندما تتناثر في الهواء تتعرض لدرجة الحرارة المحيطة وتكون على استعداد للتزاوج مع الإناث، والتي تفضلها عن ذكور ذباب الفاكهة في الحقول.

ووفقًا للتقديرات، هذا المشروع يمنع استخدام 33 ألف لتر من مبيدات الآفات الكيمائية، التي يضطر الفلاحون لرشها على الأرض بالقرب من المدن والسكان، لمكافحة الآفات بشكل اصطناعي.

وتنتشر ذكور الذباب على مساحة حوالي 35 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع في فلسطين) من الحقول والبساتين بالقرب من حدود غزة.

أخبار ذات صلة

الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

فيديو: الحية: مصر حصلت على موافقة لإدخال مشاريع لغزة.. لسنا متمسكين بالجباية

فيديو: الحية: مصر حصلت على موافقة لإدخال مشاريع لغزة.. لسنا متمسكين بالجباية

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

ميلادينوف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لتمويل مشاريع في غزة

ميلادينوف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لتمويل مشاريع في غزة

عشراوي ترحب بزيارة الأمير ويليام لفلسطين الصيف المقبل

عشراوي ترحب بزيارة الأمير ويليام لفلسطين الصيف المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

الحمد الله ووزير خارجية البرازيل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الحمد الله ووزير خارجية البرازيل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عربي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ &#34;أسامة بن لادن&#34;

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"

غازات &#34;سامة&#34; مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

غازات "سامة" مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

صور: قناة &#34;الجزيرة&#34; تُخطئ وتعتذر

صور: قناة "الجزيرة" تُخطئ وتعتذر

منوعات

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:&#34;مخطوبين ولم يتزوجا بعد&#34;

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:"مخطوبين ولم يتزوجا بعد"

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة