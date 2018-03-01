أسبوعياً.. إسرائيل تنشر 33 مليون ذبابة على حدود قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية: إن إسرائيل تنشر حوالي 33 مليون ذبابة من الطائرات على الحقول والأراضي الزراعية حول قطاع غزة كل أسبوع.



وأوضحت الصحيفة، أن 33 مليون ذبابة، يتم نشرها من الطائرات في الحقول والأراضي الزراعية المحيطة بغزة، كجزء من مشروع وزارة الزراعة الإسرائيلية الفريد من نوعه.



وأشارت إلى أن الطائرات، تقلع محملة بملايين من ذكور الذباب في ذروة نضجها الجنسي، لتلقي بها في الحقول في محاولة لطرد طبيعي لذبابة فاكهة البحر المتوسط، واحدة من أخطر الآفات الزراعية، التي تصيب ثمار الفاكهة في العالم.



وتطير الذكور المعقمة مع الإناث التي تصيب المحاصيل، ما يمنع خلق جيل جديد من ذباب الفاكهة، وتعرف هذه العملية بـتقنية الحشرات العقيمة، وهي طريقة لمكافحة الآفات صديقة للبيئة دون استخدام كيماويات.



ويُنفذ المشروع الابتكاري من قبل "bio-bee"، واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الآفات بيولوجيا، والواقعة في كيبوتس (سيدي إلياهو) في شمال إسرائيل.



وكجزء من عملية نضوج الذكور من الذباب، تعقم في منشأة مشعة، وعندما تتناثر في الهواء تتعرض لدرجة الحرارة المحيطة وتكون على استعداد للتزاوج مع الإناث، والتي تفضلها عن ذكور ذباب الفاكهة في الحقول.



ووفقًا للتقديرات، هذا المشروع يمنع استخدام 33 ألف لتر من مبيدات الآفات الكيمائية، التي يضطر الفلاحون لرشها على الأرض بالقرب من المدن والسكان، لمكافحة الآفات بشكل اصطناعي.



وتنتشر ذكور الذباب على مساحة حوالي 35 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع في فلسطين) من الحقول والبساتين بالقرب من حدود غزة.