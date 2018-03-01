اللجنة الوطنية تعلن بدء تقديم طلبات المشاريع لصندوق اليونسكو للتنوع الثقافي

اللجنة الوطنية تعلن بدء تقديم طلبات المشاريع لصندوق اليونسكو للتنوع الثقافي
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رام الله - دنيا الوطن
انطلاقاً من مبدأ الشراكة الدائمة مابين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في استهداف مؤسسات المجتمع المدني وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تعلن اللجنة الوطنية عن توفر فرصة لتقديم مشاريع تختص بالتنوع الثقافي غير المادي  بكافة أطيافه، ممولة من قبل صندوق اليونسكو الدولي للتنوع الثقافي التاسع. 

حيث تبلغ قيمة الحد الأقصى لكل مشروع 100 ألف دولار أمريكي، علماً أن آخر موعد للتقديم للمشاريع عبر الرابط المرفق مباشرة حتى تاريخ 16 أبريل 2018، إلتزاماً بشروط ومعايير هذا الصندوق.

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