وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية بمحافظات الوطن، من المشاريع التنموية التطويرية، وأبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل المجالس ومتابعاتها اليومية.

جاء ذلك، خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها في مقر الوزارة بمدينة البيرة، مع رئيس بلدية سيلة الظهر، ورئيس مجلس قروي العطارة، ورئيس مجلس قروي الريان، ورئيس بلدية بيت لقيا، ورئيس بلدية بيتونيا، ورئيس بلدية طوباس، بالإضافة إلى أعضاء تلك المجالس.

وحضر اللقاءات وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، وطاقم من الوزارة.

واستعرض رؤساء المجالس البلدية والقروية، أبرز المشاريع التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للتنفيذ وخاصة مشاريع البنية التحتية من تعبيد وتأهيل للطرق الداخلية، والطرق الرابطة، وتأهيل شبكات للمياه، وشبكات الصرف الصحي، وقضايا الكهرباء والنفايات الصلبة، بالإضافة إلى مناقشة المخططات الهيكلية، وموضوع التنمية الاقتصادية المحلية، وغيرها من القضايا والمتابعات اليومية مع المواطنين.

بدوره، أكد الأعرج أهمية الالتزام بسداد فواتير المياه والكهرباء في مواعيدها، والعمل على جدولة الديون المستحقة، من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات ومنح المشاريع التطويرية.

وأشار الأعرج إلى ضرورة الالتزام بالعمل ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، والاهتمام بتطوير الجوانب الإدارية والمالية للمجالس، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الأعرج، أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التنموية التطويرية خلال العام الماضي، كما أنها رصدت مجموعة من المشاريع للتنفيذ خلال العام الحالي من موازنة الحكومة التطويرية، حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم؟

وشدد الأعرج على ضرورة العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي في تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشاريع الملحة للتنفيذ، والتي من شأنها خدمة كافة فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.

أخبار ذات صلة

الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

فيديو: الحية: مصر حصلت على موافقة لإدخال مشاريع لغزة.. لسنا متمسكين بالجباية

فيديو: الحية: مصر حصلت على موافقة لإدخال مشاريع لغزة.. لسنا متمسكين بالجباية

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

ميلادينوف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لتمويل مشاريع في غزة

ميلادينوف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لتمويل مشاريع في غزة

عشراوي ترحب بزيارة الأمير ويليام لفلسطين الصيف المقبل

عشراوي ترحب بزيارة الأمير ويليام لفلسطين الصيف المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

الحمد الله ووزير خارجية البرازيل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الحمد الله ووزير خارجية البرازيل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عربي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ &#34;أسامة بن لادن&#34;

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"

غازات &#34;سامة&#34; مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

غازات "سامة" مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

صور: قناة &#34;الجزيرة&#34; تُخطئ وتعتذر

صور: قناة "الجزيرة" تُخطئ وتعتذر

منوعات

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:&#34;مخطوبين ولم يتزوجا بعد&#34;

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:"مخطوبين ولم يتزوجا بعد"

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة