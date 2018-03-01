خلافات عميقة داخل "البيت اليهودي" قد تؤدي إلى الانشقاق





وقال اريئيل: "من المدهش جداً بالنسبة لي أن البيت اليهودي، بصفته هذه التي يعكسها اسمه، لا ينشر برنامجاً في مسألة القضايا المتعلقة بالدين والدولة".



وقالوا في البيت اليهودي: إن "الاتحاد القومي انعزل في السابق في قضايا اليمين وأرض إسرائيل، بينت يعالج كل شيء اليوم، وأريئيل بقي بدون صلة، الانشغال بقضايا الدين والدولة، في الأشهر الأخيرة، هو محاولة للانعزال، وليس أكثر من ذلك".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه تحت غطاء العاصفة التي تغلف النظام السياسي برمته، بدأت تعلو عاصفة حزبية داخلية في كتلة حزب (البيت اليهودي)، حيث يهدد الخلاف الشديد مع الحزب الشريك، الاتحاد القومي، بتفكيك الحزب.ونشرت (يسرائيل هيوم) نص البرنامج الذي صاغه أعضاء الاتحاد القومي، والذي سيجد رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت ورفاقه صعوبة في الموافقة عليه، ويطرح البرنامج مواقف محافظة في قضايا الدين والدولة، من بينها قضية السبت والخدمة في الجيش والعائلة والحاخامية الرئيسية وغيرها.ومن بين البنود، التي يمكن أن تثير خلافاً عاماً، البند الذي يتناول طابع البنية العائلية، حيث يخرج أعضاء الاتحاد القومي ضد المثليين، ويعلنون أن "الحزب يعتبر مبنى العائلة اليهودية الطبيعي، الأب والأم، هو مبنى العائلة الوحيد المعترف به في إسرائيل، وسيعمل على منع سن قانون يسمح بالزواج المثلي أو منح حقوق أخرى تعترف بمثل هذه العلاقة".ويهاجم الوزير اوري اريئيل، رئيس الاتحاد القومي، زميله رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، ويقول: إن حزبه طلب في الأسابيع الأخيرة إجراء نقاش في الكتلة حول قضايا السبت والبقالات والقطار وكرة القدم، لكن الوزير بينت رفض المصادقة على ذلك.