لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب (55) انتهاكاً خلال الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطن

أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن سلطات الاحتلال، واصلت انتهاكاتها الخطيرة بحق الصحفيين خلال شباط/ فبراير المنصرم 2018.



وقالت اللجنة في تقريرها الشهري، إنها سجلت (55) انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن كل محاولات الاعتقالات والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات، هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم، كما سجل التقرير(5) انتهاكات داخلية فلسطينية.



انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي



وذكرت لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شباط/ فبراير 2018، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت سلسلة من الانتهاكات العنيفة والصارخة التي تفضح بجلاء سعيها لقمع الصحافة ووسائل الإعلام وحجب الحقيقة، كان أبرزها إصابة أكثر من (11) مصوراً وصحفياً، والاعتداء عليهم بالضرب أثناء تغطيتهم مواجهات، تخللها مصادرة هويات واحتجاز معدات بلغت عدد (5).



كما سجلت (5) حالات اعتقال للصحفيين وهم: أحمد العرابيد، وياسر العرابيد، وعبد المحسن شلالدة، وأحمد الصفدي، ومحمد علوان، عدا عن احتجاز (12) حالة واستدعاء (1) حالة، واجبار (1) حالة أخرى على دفع غرامة مالية قبل الإفراج عنه.



وأيضاً سجلت تجديد وتمديد اعتقال (3) حالات، بحق الصحفي همام حنتش للمرة الثالثة، وتمديد اعتقال الصحفية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور، وتمديد اعتقال محمد علوان.



ووثقت اللجنة، (5) عمليات اقتحام ومداهمة وتحطيم، قام بها جيش الاحتلال لمنازل الصحفيين خلال اعتقالهم.



وفيما يتعلق بمنع الاحتلال الصحفيين من تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، سجل التقرير (11) حالة منع من التغطية، وتأدية المهام، وتقييد حرية الحركة للصحفيين.



وفي جانب التحريض وملاحقة الصحفيين ونشطاء الإعلام الجديد أغلق موقع (فيسبوك) العديد من حسابات عدد من الصحفيين ونشطاء الإعلام الجديد بحجج واهية.



انتهاكات داخلية فلسطينية



وعلى صعيد، الانتهاكات الداخلية، سجلت لجنة دعم الصحفيين ( 5) انتهاكات فلسطينية بحق الصحفيين، من بينهم (2) حالة، احتجاز استدعاء في قطاع غزة، في مقابل (3) في الضفة المحتلة، تمثلت في منع 1، ورد قضية طارق أبو زيد والمماطلة فيها، وتحريض عدد 1 في الداخل المحتل.



وقالت اللجنة في تقريرها الشهري، إن حملة الاعتداءات المسعورة تشكل قفزة خطيرة من الانتهاكات، و تكشف ملامح توجهات جديدة تقوم على إبعاد وسائل الإعلام بالكامل عن أماكن الحدث من خلال قمع جميع الصحافيين، الذين يصلون أماكن الأحداث لجعلها بعيدة عن عيون الكاميرات، وهو أمر تكرر عدة مرات خلال الشهور الماضية.



وجددت لجنة دعم الصحفيين، مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية، وبخاصة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي لتوفير الحماية للصحفيين في فلسطين، داعية الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إنفاذ موادها المتعلقة بحماية المدنيين، بما في ذلك الصحفيون في وقت الحرب.



كما دعت اللجنة في تقريرها جميع الصحفيين العرب والصحفيين حول العالم إلى إعلاء صوتهم لإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، واستهدافهم المتعمد.



وفيما يلي: تفاصيل لأهم الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر فبراير/ شباط 2018.



2-2-2018: قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من تغطية فعالية احياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف والتي دعت لها الحملة الوطنية لرفع الاغلاق عن البلده القديمة.



5-2-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أحمد العرابيد28 عاما الذي يعمل في إذاعة الحرية والاعتداء عليه بالضرب، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله ومصادرة هويته، وتدمير محتويات المنزل .



8-2-2018: إصابة مصور قناة الغد بالرصاص المطاطي اثناء قمع الاحتلال الطواقم الصحفية في نابلس.



8-2-2018: جدّد الاحتلال الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الصحفي الحر همام حنتش (26 عاماً)، الذي يقضي حكمه في سجن النقب، لمدّة ستة شهور، وذلك للمرّة الثالثة، علماً أنّه معتقل منذ 15 شباط/ فبراير 2017



8-2-2018: احتجزت القوات الإسرائيلية، المصوّر الحرّ جهاد بركات، مصوّر وكالة "الأناضول" التركية هشام أبو شقرة، مصوّر صحيفة "الحياة الجديدة" عصام الريماوي، مصوّر قناة "رؤيا" الأردنية محمد شوشة، والمصوّر الحرّ محمد شريتح، لمنعهم من تغطية فعالية ضد مصادرة الأراضي في قرية المزرعة الغربية قرب رام الله واحتجزت بطاقاتهم الصحفية.



9-2-2018: الاحتلال يحتجز الصحفي المصور الحر محمود مطر، مرتين بعد قمع مسيرة شعبية عند حاجز حوارة جنوب نابلس، ويمنعه من التغطية.



9-2-2018: اصابة الصحفي نجيب الرازم مصور وكالة "اسوشيتد برس برصاصة مطاطية في ساعده خلال تغطيته المواجهات على حاجز حوارة في نابلس.



9-2-2018:إصابة عدد من الصحفيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، كما احتجز جنود الاحتلال عددا من المصورين الصحفيين ومنعوهم من أداء عملهم.



9-2-2018: اصابة مصور تلفزيون "الغد العربي" منذر الخطيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في ساقه اطلقها عليه قوات الاحتلال، كما منعت الطواقم الصحفية من تغطية المواجهات في نابلس.



13-2-2018:محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الناطقة باسم شبكة انين القيد الصحفية بشرى الطويل إداريا لمدة 4 شهور للمرة الثانية، مع قرار بأن يكون التمديد الأخير.



13-2-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي ياسر مجدي العرابيد 24 عاما من مدينة رام الله، والذي يعمل صحفياً في إذاعة (صوت الحرية). بعد مداهمة منزله في رام الله. وهو شقيق الصحفي احمد العرابيد الذي اعتقله قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله قبل أسبوع.



14-2-2018: اغلق موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" حسابات تعود لصحفيين ونشطاء معروفين، والاستهداف شمل حسابات لمجرد نشرها أخبار عمليات ملاحقة الشهيد احمد جرار قبل استشهاده.



14-2-2018: قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من تغطية هدم منزلين شمال غرب الخليل اليوم



15-2-2018: اعتقلت القوات الإسرائيلية، الصحفي في "شبكة قدس الإخبارية" عبد المحسن شلالدة، والاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحام منزله في بلدة سعير جنوب مدينة الخليل.



16-2-2018: إصابة الصحفي طارق خمايسة مصور فضائية النجاح في الخليل بقنبلة غاز بركبته جراء استهدافه بشكل مباشر ومتعمد من قوات الاحتلال " .



|16-2-2018: قوات الاحتلال تمنع قناة الغد العربي من تغطية مسيرة في الخليل وتلقي القنابل الصوتية تجاههم.



17-2-2018: إصابة، مراسل فضائية "الغد العربي" رائد الشريف بقنابل الغاز اطلقتها تجاهه قوات الاحتلال ما ادت لحرق الغشية الخارجية لعينه، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت في منطقة حلحول شمال الخليل.



18-2-2018: قوات الاحتلال تقتحم منزل المصور الصحفي مصعب شاور ومصور صحيفة "الحدث"في مدينة الخليل فجرا وتفتشه وتدمر محتوياته، دون معرفة الأسباب.



20-2-2018: الاحتلال يقتحم للمرة الثانية منزل الصحفي مصعب شاور في مدينة الخليل وتفتشه وتسلمه بلاغا للاستدعاء دون معرفة الأسباب.



21-2-2018: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي محمد علوان وتعتدي عليه بالضرب اثناء تغطيته لفعالية تضامنية مع الاسرى امام سجن عوفر مدينة رام الله.



22-2-2018: مددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الصحفي محمد علوان لمدة 96ساعة، وذلك بعد اعتقاله اثناء تغطيته للمواجهات التي وقعت امام بوابة سجن (عوفر) الاحتلالي غرب رام الله ظهر أمس.



22-2-2018: ارغام سلطات الاحتلال الصحفي محمد علوان على دفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل شريطة أن تفرج عنه.



22-2-2018: قوات الاحتلال تعتدي على طاقم قناة القدس امام سجن عوفر.



22-2-2018: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، طاقمي وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومكتب تلفزيون فلسطين في طوباس، قرب معبر بيسان التجاري الاحتلالي في الأغوار الشمالية، وتم مصادرة بطاقات الهوية الشخصية للطاقمين المكون من أربعة أشخاص، ثم قاموا باحتجاز سيارة التلفزيون، وطلبوا منهم القدوم إلى المعبر.



24-2-2018: اعتقلت سلطان الاحتلال، مدير مؤسسة "إيليا" الصحفي أحمد الصفدي واعتدت عليه بالضرب، أثناء منعها عشاء لصحفيين مقدسيين في مطعم فيلاديلفيا في القدس والذي اغلقته، بحجة أن "العشاء نشاط سياسي محظور".