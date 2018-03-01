أمير بريطاني يعتزم زيارة فلسطين وإسرائيل والأردن الصيف المقبل

أمير بريطاني يعتزم زيارة فلسطين وإسرائيل والأردن الصيف المقبل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفارة البريطانية في تل أبيب، اليوم الخميس، إن الأمير وليام دوق كامبريدج، ينوي زيارة فلسطين وإسرائيل والأردن خلال صيف العام الجاري.

وأوضحت السفارة، وفق ما أوردت القناة العبرية العاشرة، أن الزيارة سيُحدد موعدها في وقت لاحق، لافتةً إلى أن الأمير وليام، سيلتقي خلالها بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زيارة الأمير وليام تاريخية، وأنها الأولى من نوعها، وستلقى تعاطفاً كبيراً.

أخبار ذات صلة

مجلس النواب الامريكي يناقش عقوبات أوسع على الحرس الثوري الإيراني

مجلس النواب الامريكي يناقش عقوبات أوسع على الحرس الثوري الإيراني

إصابة جندي إسرائيلي في حريق بقاعدة عسكرية

إصابة جندي إسرائيلي في حريق بقاعدة عسكرية

تشوش الاتصالات أشكالية أمام مستوطني جنوب غزة

تشوش الاتصالات أشكالية أمام مستوطني جنوب غزة

فيديو: ما هو صاروخ بوتين الذي لا يقهر؟

فيديو: ما هو صاروخ بوتين الذي لا يقهر؟

خلافات عميقة داخل &#34;البيت اليهودي&#34; قد تؤدي إلى الانشقاق

خلافات عميقة داخل "البيت اليهودي" قد تؤدي إلى الانشقاق

المتدينون اليهود يهددون بأزمة حكومية بسبب قانون التجنيد

المتدينون اليهود يهددون بأزمة حكومية بسبب قانون التجنيد

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أبوديس وحزما

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أبوديس وحزما

الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

عربي

صور: إصابتان في انفجار سيارة وسط أربيل

صور: إصابتان في انفجار سيارة وسط أربيل

إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ &#34;أسامة بن لادن&#34;

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"

منوعات

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:&#34;مخطوبين ولم يتزوجا بعد&#34;

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:"مخطوبين ولم يتزوجا بعد"

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة