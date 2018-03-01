أمير بريطاني يعتزم زيارة فلسطين وإسرائيل والأردن الصيف المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قالت السفارة البريطانية في تل أبيب، اليوم الخميس، إن الأمير وليام دوق كامبريدج، ينوي زيارة فلسطين وإسرائيل والأردن خلال صيف العام الجاري.



وأوضحت السفارة، وفق ما أوردت القناة العبرية العاشرة، أن الزيارة سيُحدد موعدها في وقت لاحق، لافتةً إلى أن الأمير وليام، سيلتقي خلالها بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين.



من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زيارة الأمير وليام تاريخية، وأنها الأولى من نوعها، وستلقى تعاطفاً كبيراً.