فيديو: الوطنية موبايل ووزارة التربية يطلقان بطولة "مروان شرف" لكرة القدم

فيديو: الوطنية موبايل ووزارة التربية يطلقان بطولة "مروان شرف" لكرة القدم
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
أطلقت وزارة التربية والتعليم، وشركة الوطنية موبايل، اليوم الخميس، بطولة كرة قدم لجميع مديرات التعليم في قطاع غزة وبشكل سنوي، بعنوان بطولة (مروان شرف).

وحضر البطولة، التي أقيمت على أرضية ملعب فلسطين وسط مدينة غزة، كلٌ من: وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، والمهندس هيثم أبو شعبان، المدير الاقليمي لشركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، وعضو مجلس الشباب والرياضة عبد السلام هنية.

وشارك في البطولة سبعة فرق رياضية منها: مديريات شرق غزة، وغرب غزة، وشرق خانيونس، وغرب خانيونس، ورفح، ومديرية الشمال، وبمشاركة الطلبة.

يذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أطلقت اسم البطولة بعنوان بطولة (مروان شرف) وفاءً للأستاذ مروان شرف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

فيديو: جانب من الفعالية
 







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