بلدية غزة: بوابات التواصل سهلت على المواطنين تقديم الشكاوي والمعلومات

بلدية غزة: بوابات التواصل سهلت على المواطنين تقديم الشكاوي والمعلومات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة أن بوابات التواصل الإلكترونية التي تم إدخالها للخدمة ضمن جهود تعزيز عملية التواصل مع المواطنين وتلقي شكاويهم  وتزويدهم بالمعلومات سهلت على المواطنين ووفرت الوقت والجهد .

وأوضحت الدائرة أن هناك إقبالاً متزايدا من قبل المواطنين في استخدام بوابات التواصل الإلكترونية للتواصل مع البلدية وتقديم الشكاوي والاستعلام عن الخدمات المختلفة التي تقدمها البلدية للمواطنين في المدينة .

وبينت  الدائرة أنها استحدثت مؤخراً ضمن هيكلها التنظيمي وحدة خاصة للمعلومات والشكاوي وتم رفدها بطاقم متخصص يعمل من الساعة 7 والنصف صباحا وحتى الساعة 11 ليلاً في الأيام العادية وطيلة ساعات اليوم في أيام  الطوارئ والمنخفضات الجوية لتلقي شكاوي المواطنين .

وأكدت أنها تلقت خلال العام المنصرم أكثر من 3 ألاف شكوى مختلفة من المواطنين وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية وثم إفادة المواطنين بالردود التي وردت من جهة الاختصاص في البلدية وفقاً لطبيعة الشكوى .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام وضمن عملية تعزيز التواصل مع الموطنين وتسهيل عملية التواصل معهم أدخلت إلى عملها وسائل التواصل الإلكترونية ومنها: تطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )  وموقعها على الإنترنت ورقم وحدة الشكاوي المركزي 115 و خدمة الواتس آب على رقم 00970599815600

ودعت المواطنين في المدينة لتقديم شكاويهم المتعلقة بخدمات البلدية المختلفة عبر البوابات المذكورة والإطلاع على أخبار وتقارير البلدية والمنشورات المختلفة التي يتم نشرها على بوابات البلدية الإلكترونية .

وذكرت الدائرة أن  جهودها تنصب حاليا لتعزيز التواصل مع المواطنين وتوصيل رسالة البلدية للمجتمع المحلي في المدينة ضمن سياسة تعزيز الشراكة مع المواطنين وتزويد المواطنين بأخبار وتقارير البلدية المختلفة وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار .

وأوضحت الدائرة أنها تبذل جهودا مستمرة لتحقيق السياسة العامة للبلدية وهي: تعزيز التواصل مع المواطنين والمؤسسات في المدينة، وتوصيل رسالة البلدية للمجتمع المحلي، والاستماع لشكاوي وأراء المواطنين وتقييم الأداء، ودعم وتنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة في اتخاذ القرار .

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