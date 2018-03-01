المتدينون اليهود يهددون بأزمة حكومية بسبب قانون التجنيد

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن الأحزاب اليهودية في إسرائيل، تهدد بحل الائتلاف الحكومي، على خلفية مشروع قانون التجنيد، الذي طلبوا التصويت عليه في القراءة التمهيدية، أمس، لكنه لم يصل أخيرا إلى الهيئة العامة للكنيست. وهذا، على الرغم من مطالبتهم بالتصويت عليه قبل التصويت على الميزانية. ويمكن لهذا الأمر أن يسبب ما يبدو أزمة ائتلافية حقيقية.



ويطالب نص القانون الجديد، المختلف عليه، ضمن جملة أمور، بإعفاء طلاب التوراة من التجنيد، سواء كانوا متدينين أم علمانيين. وفي حال الموافقة على ذلك، ستفقد وزارة الأمن والجيش القدرة على مراقبة الالتزام بالأهداف. وهدد رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، نائب الوزير يعقوب ليتسمان، أمس، بعدم دعم الميزانية إذا لم يطرح قانون التجنيد للتصويت. وحذر من أن الأمر قد يضر بسلامة الائتلاف.



وقال ليتسمان إنه "وفقا لأوامر مجلس كبار حكماء التوراة في أغودات يسرائيل، بتمرير مشروع قانون تجنيد أبناء المدارس الدينية، قبل المصادقة على الميزانية، فإنني لن أستطيع دعم الميزانية طالما لم يتم المصادقة على قانون التجنيد.



ووفقا لأقواله، فإن "قانون التجنيد هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف ونحن نتوقع دعمه من قبل كل كتل الائتلاف إذا أرادوا استمرار التحالف".



ورد رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان بشدة على ذلك، وقال: "قانون التجنيد هو قانون التهرب من الخدمة. قرار يهدوت هتوراة هو ليس أقل من الابتزاز بالتهديد. حزب "يسرائيل بيتينو" لن يستسلم ولن يسمح بذلك".



تجدر الإشارة إلى أن (يسرائيل بيتينو) هدد في بداية الأسبوع، بالتصويت ضد مشروع القانون إذا تم طرحه على طاولة الكنيست.