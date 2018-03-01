إجراءات تأديبية ضد القاضية والمحقق السابقين بملف 4000

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استر حيوت، اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس، التي تبادلت رسائل عبر تطبيق (واتسآب) مع محقق سلطة الأوراق المالية في قضية (بيزك - واللا) المعروفة بملف 4000 المحامي عران شاحم شافيت.



وكان مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، اليعزر ريفلين، قد أوصى، في تقريره، أمس الأول، بتقديم القاضية بوزنانسكي كاتس إلى المحكمة التأديبية، وامتنع عن التوصية بإجراءات جنائية.



وذكر بيان نشرته شكيد وحيوت، صباح أمس الأربعاء، أن الوزيرة ستقدم شكوى رسمية ضد القاضية إلى رئيسة المحكمة العليا في الأيام المقبلة.



وبعد ذلك سيتم تشكيل محكمة تأديبية لمناقشة المسألة. ويمكن للمحكمة أن تقرر تسجيل ملاحظة في سجل القاضية أو إنذار أو توبيخ أو نقلها إلى مكان آخر أو فصلها من الخدمة، وبعد ذلك، من المتوقع أن تقرر حيوت ما إذا سيتم تعليق عمل بوزنانسكي كاتس حتى استنفاذ الإجراءات التأديبية في قضيتها.



ويبدو أن مفوضية خدمات الدولة تنوي، أيضا، الاكتفاء بإجراءات تأديبية ضد المحقق المحامي عران شاحم شافيت.



وأعلن المسؤول عن القسم التأديبي في المفوضية، أمس الأربعاء، أنه يجري النظر في إمكانية تقديم دعوى تأديبية ضد شافيت.