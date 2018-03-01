الجبهة الشعبية تُعلن برنامج تحركاتها الجماهيرية المطلبية خلال شهر مارس

الجبهة الشعبية تُعلن برنامج تحركاتها الجماهيرية المطلبية خلال شهر مارس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جدول تحركاتها الشعبية ومسيراتها؛ للضغط من أجل تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة في عدة مناطق في غزة.

وجاء البيان كالتالي:

استمراراً لتحركاتنا الجماهيرية المطلبية، وإعلاء صوت الجماهير عالياً، باعتبارها القوة الشعبية القادرة على الضغط من  أجل مواجهة مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتنا، ومن أجل انجاز وتحقيق المصالحة والحقوق المدنية والحياتية وتصويب أوضاع النظام السياسي ومؤسساته التي انقسمت على ذاتها والتي أذاقت أبناء شعبنا خاصة الشباب مرارة اليأس والبطالة والحصار والتجويع، فإننا في  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعلن عن موعد جديد مع ميادين الوحدة والحرية، وتحركاتنا الجماهيرية المستمرة من أجل كسر الحصار وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة وانتزاع حقوقنا المدنية والحياتية لشعبنا، حيث ستكون التحركات على النحو التالي:

م المحافظة اليوم التاريخ الساعة المكان
1 محافظة الشمال الخميس 8/3/2018 4 عصراً مسيرة تنطلق من جباليا/ مفترق الهوجة
2 محافظة غزة الثلاثاء 13/3/2018 4 عصراً مسيرة تنطلق من الشاطئ/ مفترق السوق
3 محافظة رفح الخميس 15/3/2018 4 عصراً مسيرة تنطلق من أمام بلدية رفح
4 المحافظة الوسطى السبت 17/3/2018 4 عصراً مسيرة تنطلق من البريج/ دوار أبو رصاص
5 محافظة خان يونس الخميس 22/3/2018 4 عصراً مسيرة تنطلق من عمارة جاسر
6 اعتصام للعمال والخريجين الأحد 25/3/2018 11صباحاً أمام مقر وزارة العمل بمدينة غزة


أهلنا في القطاع،،،
ارفعوا صوتكم عالياً، ولنشارك ولنصرخ معاً في هذه التحركات الجماهيرية التي لن ندق فيها جدران الخزان في المحافظات فقط، بل أمام كل الوزارات والمؤسسات الرسمية والدولية من أجل إيصال صوت الجماهير الهادر في القطاع والدفاع عن حقوق العامل والمزارع والشاب والخريج والمرأة والمرضى والأطفال والفقراء والموظفين وكل متضرر من هذا الواقع، ثوروا واغضبوا، فلا صوت يعلو فوق صوت الجماهير.. صوت الكرامة... صوت الحرية..

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