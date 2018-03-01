الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"
أسامة بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المخابرات الأمريكية، عن قائمة مهمة للكتب التي كان يقرأها زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، والتي عثرت عليها عند مهاجمة مقر إقامته بمدينة بوت آباد في باكستان عام 2011.

ونشرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، أمس الأربعاء، قائمة بالكتب التي كانت يقرأها بن لادن، يعود بعضها للكاتب الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي، وغيره من الذين يرفضون السياسات الأمريكية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وشملت المكتبة أيضاً كتاباً لمايكل شوير، الذي كان أحد أعضاء الوحدة التي تعقّبت أسامة بن لادن.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد حللت الاستخبارات الأمريكية هذه الكتب، وأتاحتها للعلن تدريجياً تحت عنوان "المكتبة الشخصية لابن لادن"، وقائمة كتب بن لادن باللغة الإنجليزية تشمل النسخ الورقية والإلكترونية.

وكان زعيم تنظيم القاعدة، يُفضل القراءة للمنتقدين البارزين للحكومة الأمريكية مثل: تشومسكي وبالاست، وكان يُركّز كذلك على القضايا السياسية الجادة، فضلاً عن القانون ونظريات المؤامرة بشكل خاص.

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