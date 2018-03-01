غازات "سامة" مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (أخبار اليوم) المغربية، بأن مدينة (تازة) شرقي البلاد، تعيش منذ الجمعة الماضي، حالة من الترقب والذهول، بسبب غازات سامة مجهولة المصدر.



وقالت الصحيفة: إن تلك الغازات، خلفت حتى الآن 91 حالة اختناق، أغلبهم من تلاميذ مدرسة ابتدائية، جرى نقل 87 منهم في حالة صحية حرجة إلى المستشفى.



إلى ذلك، سُجل، يوم الاثنين الماضي، أربعة حالات اختناق جديدة بين تلاميذ المدرسة نفسها، كانوا قد استنشقوا أيضاً غازات سامة، كما أوضحت الصحيفة، أن "الخطير في الحادث" هو عجز السلطات المحلية حتى الآن عن تحديد مصدر الغازات السامة ونوعها، وذلك عقب تحقيق قضائي، أمرت النيابة بفتحه لـ"فك لغز هذه الغازات".