فيديو: مديرة إدارة الاتصالات في البيت الأبيض تُقدم استقالتها

فيديو: مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس تستقيل

رام الله - دنيا الوطنقدمت هوب هيكس مديرة إدارة الاتصالات في الإدارة الأمريكية استقالتها أمس الأربعاء، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.هيكس هي رابع مسؤول، يترك منصب إدارة الاتصالات في البيت الأبيض، حيث عُرضت قبل استقالتها، أمام لجنة الاستخبارات التي تحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية لعام 2016، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس (29عاماً) أقرت في شهادتها، بأنها كانت مطالبة في بعض الأحيان بقول "أكاذيب بيضاء" في خدمة الرئيس دونالد ترامب، لكنها شددت على أنها لم تكذب أبداً بشأن "الموضوعات المهمة".يذكر، أن هيكس هي صديقة السكرتير السابق للبيت الأبيض روب بورتر، الذي ترك منصبه رفيع المستوى الشهر الماضي في ظل سحابة من الاشتباه، بسبب ادعاءات بالعنف الأُسري من قبل زوجتين سابقتين.ولم يتم تحديد موعد معين لرحيل هيكس، لكن البيت الأبيض، أعلن أن ذلك سيكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.