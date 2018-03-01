صور: قناة "الجزيرة" تُخطئ وتعتذر

رام الله - دنيا الوطناعتذرت قناة (الجزيرة) القطرية، عن خطأ في الترجمة، بعثته القناة في خبر عاجل على لسان سيبستيان فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية، والتي كان يتحدث فيها حول الأزمة الخليجية.ووفق ما نشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر صفحتها بموقع التواصل (تويتر) فقد كتبت تغريدة قالت فيها: "هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فوتيل: "الأزمة الخليجية أثبتت أنها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.ورد ياسر أبو هلالة مدير عام قناة (الجزيرة) على تغريدة القيادة المركزية الأمريكية: "تم اعتماد هذه الصيغة وهي موجودة على حساب الجزيرة عاجل، شكرًا للتوضيح، ونعتذر عن الالتباس غير المقصود بسبب الترجمة.. الجزيرة بموجب ميثاق الشرف الصحفي مُلزمة بالتصحيح".