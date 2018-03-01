صور: قناة "الجزيرة" تُخطئ وتعتذر

صور: قناة "الجزيرة" تُخطئ وتعتذر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتذرت قناة (الجزيرة) القطرية، عن خطأ في الترجمة، بعثته القناة في خبر عاجل على لسان سيبستيان فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية، والتي كان يتحدث فيها حول الأزمة الخليجية.

ووفق ما نشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر صفحتها بموقع التواصل (تويتر) فقد كتبت تغريدة قالت فيها: "هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فوتيل: "الأزمة الخليجية أثبتت أنها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ورد ياسر أبو هلالة مدير عام قناة (الجزيرة) على تغريدة القيادة المركزية الأمريكية: "تم اعتماد هذه الصيغة وهي موجودة على حساب الجزيرة عاجل، شكرًا للتوضيح، ونعتذر عن الالتباس غير المقصود بسبب الترجمة.. الجزيرة بموجب ميثاق الشرف الصحفي مُلزمة بالتصحيح".

أخبار ذات صلة

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ &#34;أسامة بن لادن&#34;

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"

غازات &#34;سامة&#34; مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

غازات "سامة" مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

عملية سيناء.. مقتل 13 مسلحاً واعتقال 86 آخرين

عملية سيناء.. مقتل 13 مسلحاً واعتقال 86 آخرين

أحمد عز يدفع 1.7 مليار جنيه للدولة المصرية

أحمد عز يدفع 1.7 مليار جنيه للدولة المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

مصرع طفل دهسًا في حيّ الزيتون بغزة

عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

الحمد الله ووزير خارجية البرازيل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الحمد الله ووزير خارجية البرازيل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عربي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

إسرائيل تطالب بتحليق طائراتها في المجال الجوي السعودي

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ &#34;أسامة بن لادن&#34;

الكشف عن محتويات المكتبة الخاصة لـ "أسامة بن لادن"

غازات &#34;سامة&#34; مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

غازات "سامة" مجهولة تُثير الحيرة في المغرب

صور: قناة &#34;الجزيرة&#34; تُخطئ وتعتذر

صور: قناة "الجزيرة" تُخطئ وتعتذر

منوعات

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:&#34;مخطوبين ولم يتزوجا بعد&#34;

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:"مخطوبين ولم يتزوجا بعد"

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة