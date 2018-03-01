عملية سيناء.. مقتل 13 مسلحاً واعتقال 86 آخرين

فيديو أرشيفي: مصر تعلن عن أول خسائر المسلحين في عملية سيناء

رام الله - دنيا الوطنلقي 13 مسلحاً مصرعهم، خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش المصري في مناطق المداهمات بسيناء، بحسب ما أعلنه الجيش المصري صباح اليوم الخميس.كما ذكر الجيش، أنه تم إلقاء القبض على 86 فرداً من العناصر شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، مشيراً إلى أن العمليات، أسفرت عن استشهاد ضابطين، وإصابة ضابط وضابط صف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وجاء الإعلان في البيان رقم 13 للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة (سيناء 2018).وأوضح البيان، أن القوات الجوية دمرت تسعة أهداف خاصة بالمسلحين، فضلًا عن تدمير سيارتين مفخختين كانتا معدتين لاستهداف القوات.وقال البيان: "إنه تم تدمير 100 وكر ومخزن للعناصر المسلحة، بالإضافة إلى تفجير عشر عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات".وعلى امتداد السواحل، تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق العمليات لقطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر المسلحة.