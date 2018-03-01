أحمد عز يدفع 1.7 مليار جنيه للدولة المصرية

أحمد عز يدفع 1.7 مليار جنيه للدولة المصرية
رجل الأعمال المصري أحمد عز
رام الله - دنيا الوطن
توصل رجل الأعمال المصري أحمد عز، أحد رموز نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لتصالح مع الدولة، يُسدد بموجبه للحكومة 97 مليون دولار مقابل إسقاط تهم الفساد الموجهة إليه.

وقال النائب العام المصري نبيل صادق في بيان أصدره مساء الأربعاء: إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج، عقدت اجتماعاً برئاسته، وقررت "التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه (نحو 97 مليون دولار) منها مبلغ 600 مليون جنيه (نحو 34 مليون دولار) تم استردادها من الخارج".

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