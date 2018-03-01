محمد بن سلمان يلتقي السيسي الأحد المقبل

محمد بن سلمان يلتقي السيسي الأحد المقبل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيصل مصر يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية.

ويلتقي بن سلمان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة؛ لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وكانت مقدمة بن سلمان وصلت القاهرة، مساء الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، حيث كان في استقبالها بالمطار العاملون بالسفارة السعودية بالقاهرة.

كما وصلت أكثر من 20 سيارة خاصة، بالإضافة إلى السماح بدخول ست سيارات عفش؛ لنقل الأغراض التي سوف تُستخدم خلال زيارة بن سلمان وحاشيته.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ لاستقبال الأمير بن سلمان، حيث أغلق أمن المطار ساحات انتظار السيارات، وفتح استراحة كبار الزوار.

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