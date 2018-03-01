الاحتلال يجبر عائلة على هدم محلاتها التجارية في العيسوية

الاحتلال يجبر عائلة على هدم محلاتها التجارية في العيسوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، المواطن خليل علي خليل محمود، على هدم محلاته التجارية، في قرية العيسوية شمال شرقي القدس.

وقالت وسائل إعلام محليّة: إنّ الاحتلال فرض على صاحب المحلات، غرامة مقدارها 70 ألف شيكل، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتواصل سلطات الاحتلال، سياسة هدم المنازل في الضفة الغربيّة، متذرعة بعدم ترخيصها.

وتصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من عملية هدم منازل الفلسطينيين بالقدس، فيما تواصل لجان التنظيم سياسة المماطلة، ووضع العراقيل أمام الطلبات التي يقدمها فلسطينيون لترخيص منازلهم ومنشآتهم.

أخبار ذات صلة

الأسبوع المقبل.. فريق أمريكي يتوجه إلى القدس لترتيب إجراءات نقل السفارة

الأسبوع المقبل.. فريق أمريكي يتوجه إلى القدس لترتيب إجراءات نقل السفارة

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

الاحتلال يفجر علماً كان معلقاً على السياج شرقي رفح جنوب القطاع

الاحتلال يفجر علماً كان معلقاً على السياج شرقي رفح جنوب القطاع

الاحتلال يعتقل عددا ًمن المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددا ًمن المواطنين في الضفة الغربية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الخميس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الخميس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

الاحتلال يعتقل عددا ًمن المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددا ًمن المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يجبر عائلة على هدم محلاتها التجارية في العيسوية

الاحتلال يجبر عائلة على هدم محلاتها التجارية في العيسوية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

عربي

أحكام مشددة لمتهمين بالترويج لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; بالأردن

أحكام مشددة لمتهمين بالترويج لـ"تنظيم الدولة" بالأردن

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

منوعات

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب &#34;بص&#34;وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب "بص"وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين