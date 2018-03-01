الاحتلال يجبر عائلة على هدم محلاتها التجارية في العيسوية

رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، المواطن خليل علي خليل محمود، على هدم محلاته التجارية، في قرية العيسوية شمال شرقي القدس.



وقالت وسائل إعلام محليّة: إنّ الاحتلال فرض على صاحب المحلات، غرامة مقدارها 70 ألف شيكل، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وتواصل سلطات الاحتلال، سياسة هدم المنازل في الضفة الغربيّة، متذرعة بعدم ترخيصها.



وتصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من عملية هدم منازل الفلسطينيين بالقدس، فيما تواصل لجان التنظيم سياسة المماطلة، ووضع العراقيل أمام الطلبات التي يقدمها فلسطينيون لترخيص منازلهم ومنشآتهم.