الخميس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-10 18-11 20-12 بيت لحم 18-10 18-11 20-12 رام الله والبيرة 17-9 17-10 19-11 طولكرم 22-11 22-13 24-14 نابلس 19-10 19-11 21-12 قلقيلية 22-11 22-13 24-14 جنين 22-10 22-11 24-12 سلفيت 18-10 18-11 20-12 طوباس 22-10 22-11 24-12 روابي 19-10 19-11 21-12 الخليل 18-9 18-10 20-11 غزه 21-13 21-14 23-15 أريحا 25-13 26-14 27-15 خانيونس 21-13 21-14 23-15 الأغوار الشمالية 23-11 24-12 25-13 رفح 22-12 22-12 24-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/03/02: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/03/03: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/03/04: يكون الجو غائماً جزئياً، وتظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم