بلاغ كاذب يثير رعب المواطنين في نابلس والشرطة توضح

بلاغ كاذب يثير رعب المواطنين في نابلس والشرطة توضح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة نابلس من أحد المواطنين، ادعى فيه بتلقيه اتصالاً من مجهول، أبلغه أنه وضع متفجرات داخل مركبته، وسيتم تفجيرها، وقام بتزويده بمواصفات ولوحة أرقام المركبة المقصودة، وعلى الفور تم تحريك قوة من الشرطة للمكان، وإرسال وحدة هندسة المتفجرات والإطفائية والإسعاف للمكان. 

كما تم إرسال قوات إضافية من الشرطة لعزل المنطقة بالكامل، وبإجراء المسح الهندسي في المنطقة، وفحص المركبة، تبين خلوها من أي مواد متفجرة أو خطيرة.

ويجرى حالياً التحقيق؛ لمعرفة الأشخاص القائمين على هذا البلاغ الكاذب الذي كان هدفه إثارة حالة من الرعب والبلبلة في الشارع الفلسطيني.

وطمأنت الشرطة كافة المواطنين في نابلس، بأنه لا داعي للخوف والقلق، وتتمنى عليهم عدم تناقل الإشاعات، وأخذ الأخبار من مصادرها.

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