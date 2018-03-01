أحكام مشددة لمتهمين بالترويج لـ"تنظيم الدولة" بالأردن

أحكام مشددة لمتهمين بالترويج لـ"تنظيم الدولة" بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء أحكاما مشددة بحق ستة من المتهمين بالترويج لتنظيم الدولة بالسجن بمدد تتراوح ما بين سنتين وسبع سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العقيد محمد العفيف، وعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب محمد الخوالدة.

وشملت الاحكام وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) حبس احد المتهمين 7 سنوات، وحبس متهم اخر 5 سنوات لإدانته بالترويج لافكار جماعة إرهابية والمساعدة على الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية وتجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وحكمت على ثلاثة من المدانين بالترويج لتنظيم الدولة بالحبس 4 سنوات، وعلى متهم بالسجن سنتين لادانته بالترويج لتنظيم الدولة .

كما أعلنت المحكمة براءة متهم من جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية .

يشار إلى أن المحكمة غلظت العقوبات على المتهمين بالترويج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بعد أن هاجم عناصر من تنظيم الدولة أواخر العام 2016 مراكز أمنية في مدينة الكرك جنوب الأردن وقتل على إثرها 9 من قوات الأمن العام .

وكان الاردن قد أغلق حدوده مع سوريا منتصف عام 2016 بعد أن تعرض موقع متقدم للجيش لهجوم من قبل تنظيم الدولة على الحدود في منطقة الركبان.

ويبلغ طول الحدود الأردنية السورية 378 كم وتعتبر حاليا منطقة عسكرية مغلقة .

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