الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني

رام الله - دنيا الوطن

تسلم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، التقرير السنوي للعام 2017، لهيئة التوجيه السياسي والوطني، من المفوض السياسي العام للهيئة اللواء عدنان الضميري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.



وثمن الرئيس، الجهود التي تقوم بها هيئة التوجيه السياسي والوطني في تعزيز ثقافة الانتماء والعقيدة الوطنية، ودور المؤسسة الأمنية الفلسطينية بالإسهام في بناء المجتمع.



بدوره، أشار الضميري، إلى أن التقرير يتضمن أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي، والنشاطات التي قامت بها من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات في المؤسسة العسكرية، وفي المدارس والجامعات والمعاهد، والتي وصلت إلى حوالي 5 آلاف نشاط.



وتابع: أطلعنا سيادته، على الخطط التطويرية، التي نعتزم تنفيذها في هيئة التوجيه السياسي خلال العام الجاري، للقيام بالواجبات المنوطة بالهيئة على أكمل وجه.