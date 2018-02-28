فرنسا تتعهد بـ 10 ملايين يورو لمشروع محطة تحلية مياه غزة

رام الله - دنيا الوطن

تعهدت فرنسا بدفع مبلغ 10 ملايين يورو لصالح مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة.



جاء ذلك، خلال لقاءين منفصلين عقدهما، رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع المدير العام للعولمة والثقافة والتعليم والتنمية الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية لوران بيلي، والمدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية جيريمي بيليه.



وأكد غنيم خلال اللقاءين، على ضرورة بناء هذه المحطة والإسراع في وضعها موضع التشغيل، خاصة أن أكثر من 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب والاستخدام البشري، جراء نسب التلوث العالية.



وتطرق الجانبان، خلال الاجتماعين، إلى مؤتمر الدول المانحة، الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية في العشرين من آذار/ مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المنتظر أن يناقش المجتمعون سبل دعم القطاعات الأساسية في فلسطين، خاصة قضية المياه، التي تُعد من القضايا الشائكة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



من جهته، أكد الجانب الفرنسي، التزام بلاده بدعم القطاعات الحيوية في فلسطين، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في دعم القطاعات الأخرى.