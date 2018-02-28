الخارجية الأميركية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة إلى القدس

الخارجية الأميركية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة إلى القدس
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير 2018: إن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتحديد موعد نقل السفارة، تم بالتشاور الكامل مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وقالت ناورت: بشأن الدور الذي لعبه أو لم يلعبه تيلرسون، فيما يتعلق بنقل السفارة الأميركية، وتحديد موقع السفارة وموعد نقلها لمدينة القدس المحتلة "نعم شارك الوزير في كامل هذه العملية؛ كامل هذه العملية" منذ البداية.

وأوضحت ناورت "سننقل سفارتنا، قلنا إنه يمكن أن يستغرق ذلك فترة تصل إلى عدد معين من السنوات، وحقيقة فإننا تمكنا من التوصل إلى عملية من نوع مختلف، وهذا هيكل من نوع مختلف في الوقت الراهن، هو مجرد امتداد لما قاله الوزير آنذاك، لقد وقع الوزير على التفاصيل الأمنية، جميعكم تعرفون جيداً أنّ الوزير يعتبر السلامة والأمن قضية رئيسية بالنسبة إلى موظفينا وللمواطنين الأميركيين".

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