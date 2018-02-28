مجلس كنائس الشرق الأوسط يتضامن مع كنيسة القيامة بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

أصدر مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيانًا، عقب من خلاله، على ما تعرضت له الكنائس في مدينة القدس من ضغوطات أدت إلى قرار إقفال أبواب كنيسة القيامة.



وأعلن المجلس عن تضامنه الكلي مع موقف رؤساء كنائس القدس، الذي أدى إلى إتخاذ القرار الخطير، بإغلاق أبواب كنيسة القيامة، أمام زوار المدينة الوافدين من كافة أنحاء العالم.



وأهاب المجلس بالسلطات المختصة الحفاظ على الأعراف السائدة التي ترعى الوضع القائم في المدينة المقدسة، واحترام القوانين التي تفرضها المواثيق الدولية لمدينة القدس.



وشدد على أهمية احترام الوضع القائم، كما أعرب عن قلقه العميق بخصوص مستقبل الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، نتيجة لهذه القرارات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية، والتي من شأنها، إذا ما نُفذت، أن تؤول إلى تجريد الكنيسة من ممتلكاتها، وإنهاء حضورها في المدينة بشكل كلي، الأمر الذي لن يقبله أحد.



وختم المجلس بيانه قائلًا: "نصلي كي يلهم الله الجميع لما فيه خير المدينة المقدسة بأديانها وطوائفها كافة، ونسأله تعالى أن يحل فيها السلام، الذي من دونه لن ينعم أحد من سكانها بالاستقرار والطُمأنينة أبداً".