جنرال إسرائيلي: سنحسم الحرب المقبلة على جبهة الشمال باغتيال "نصر الله"

رام الله - دنيا الوطن

قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة (هآرتس) العبرية: إن الجيش الإسرائيلي، إذا نجح في تصفية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في حرب مقبلة، ستكون بذلك حققت إسرائيل، الحسم العسكري للمعركة على جبهة الشمال.



إلى ذلك، أكد قائد سلاح البر في الجيش الإسرائيلي كوبي براك، أن هناك احتمالية لاندلاع حرب ضد حزب الله في العام الحالي.



وأضاف: نتوقع في الحرب المقبلة، أن يستخدم حزب الله طائرات هجومية خفيفة بدون طيار، مستدركًا: "لكن سيكون الهجوم البري، على لبنان، موسع ومكثف، وذلك لتأمين الجبهة الداخلية".