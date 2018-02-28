جنرال إسرائيلي: سنحسم الحرب المقبلة على جبهة الشمال باغتيال "نصر الله"

جنرال إسرائيلي: سنحسم الحرب المقبلة على جبهة الشمال باغتيال "نصر الله"
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة (هآرتس) العبرية: إن الجيش الإسرائيلي، إذا نجح في تصفية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في حرب مقبلة، ستكون بذلك حققت إسرائيل، الحسم العسكري للمعركة على جبهة الشمال.

إلى ذلك، أكد قائد سلاح البر في الجيش الإسرائيلي كوبي براك، أن هناك احتمالية لاندلاع حرب ضد حزب الله في العام الحالي.

وأضاف: نتوقع في الحرب المقبلة، أن يستخدم حزب الله طائرات هجومية خفيفة بدون طيار، مستدركًا: "لكن سيكون الهجوم البري، على لبنان، موسع ومكثف، وذلك لتأمين الجبهة الداخلية".

أخبار ذات صلة

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن إقالة قيادات من الجيش؟

ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن إقالة قيادات من الجيش؟

بعد أشهر من &#34;استقالة الرياض&#34;.. الحريري يزور السعودية مجدداً

بعد أشهر من "استقالة الرياض".. الحريري يزور السعودية مجدداً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني

الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني

وزيرة المرأة: القدس كانت وما زالت وستبقى عربية

وزيرة المرأة: القدس كانت وما زالت وستبقى عربية

الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

عربي

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

منوعات

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب &#34;بص&#34;وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب "بص"وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين