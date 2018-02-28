موقع إسرائيلي: ترامب سيُقدم للفلسطينيين مكافأة جيدة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (المصدر) الإسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية، ستقدم للفلسطينيين "مكافأة جيدة"، بعد سلسلة من السياسات المعادية للسلطة الفلسطينية.



وذكر الموقع، أنه بعد أقل من أسبوع، سيُفتتح مؤتمر (إيباك) السنوي في واشنطن، وهو الحدث السنوي الأهم لدى داعمي إسرائيل في الولايات المتحدة، كما أنه في هذا العام أيضاً، سيصل مسؤولون إسرائيليون إلى أمريكا، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يُتوقع أن يخضع للتحقيق في الشرطة قبل وقت قصير من رحلته الجوية.



وأضاف (المصدر)، "في المؤتمر الذي سيستمر هذا العام ثلاثة أيام أيضاً، سيشارك ممثلون عن الإدارة الأمريكية ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس، وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان".



وأوضح أنه من المفترض، أن يدعم المتحدثون باسم الإدارة الأمريكية ومعظم المتحدثين الإسرائيليين قرار ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ويعتبر هذا القرار لفتة استثنائية لرئيس الحكومة نتنياهو، ولكنه أثار غضب الفلسطينيين الذين أعلنوا أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطاً عادلاً لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.



ورغم ذلك، فالإدارة الأمريكية عازمة على دفع برنامج السلام الخاص بترامب قدماً (لا يعرف أحد ماذا يتضمن بشكل مؤكد)، لذلك فهي تعرف أن هذا هو الوقت المناسب أيضاً لإبداء لفتة للفلسطينيين.



وتابع: هناك عدة أمور تؤخذ بعين الاعتبار: أحدها هو اعتراف الإدارة الأمريكية بشكل علني بحل الدولتين، الخطوة التي تم تجنبها حتى الآن، ثمة إمكانية أخرى، وهي إقامة قنصلية أمريكية في رام الله، الأمر الذي لم يحدث منذ اتفاقيات أوسلو، هناك عدة أفكار أخرى تعكس حقيقة أنه لا يمكن إدارة المفاوضات بينما يشعر أحد الطرفين بالظلم بشكل دائم، وفق زعم الموقع.