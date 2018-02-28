وصول وفد حماس لقطاع غزة بعد انتهاء زيارته للقاهرة

وصول وفد حماس لقطاع غزة بعد انتهاء زيارته للقاهرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عاد إلى قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بعد أن قام بزيارة لجمهورية مصر العربية، استمرت لثلاثة أسابيع.

والتقى الوفد، خلال زيارته بالمسؤولين المصريين، وناقشوا التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني.

وضم الوفد، إضافة لهنية، خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد.

وكانت قناة (الجزيرة) قالت: إن وفد حماس، أجرى أطول زيارة للحركة للقاهرة.

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