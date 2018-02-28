إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا
الرئيس السوري بشار الاسد والمرشد الايراني علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية إن بلاده "لا تملك قاعدة عسكرية في سوريا"، مشيرا إلى أن هذه أمور تختلقها أمريكا وإسرائيل لتوجيه الاتهامات إلى إيران.

ونفى المسؤول الإيراني استهداف إسرائيل، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لما تقول إنه قاعدة إيرانية جنوبي دمشق.

وقال نقوي حسيني، لوكالة (سبوتنيك) الروسية، "لم يكن لدينا أي قاعدة عسكرية ولا نملك الآن قاعدة عسكرية في سوريا هذه الأمور التي تختلقها أمريكا وإسرائيل هدفها توجيه الاتهامات لإيران فقط".

وأضاف: "نحن أعلنا في السابق أن التعاون الإيراني العسكري مع سوريا والعراق وباقي الدول يتم على أساس توافق الطرفين، وبخصوص محاربتنا للإرهاب في سوريا والعراق نقوم فقط بعمل استشاري، لكن لمساعدة وحماية ودعم مستشارينا إذا كان هناك أعمال يجب أن نقوم بها سنقوم بها".

واعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني أن التقارير التي تحدثت عن تدمير إسرائيل لقاعدة عسكرية إيرانية جنوب دمشق هو عبارة عن "مسرحية كوميدية ولها فصول عديدة كالصواريخ الإيرانية التي تم ضربها من اليمن أو أن هناك طائرات دون طيار تابعة لإيران حلقت في مكان ما".

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