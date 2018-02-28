الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

رام الله - دنيا الوطن

التقى سفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي بإريك لوشوفالييه نائب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.



وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني هالة أبو حصيرة المستشار أول في السفارة، وعن الجانب الفرنسي أحلام غربي مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



وتم التطرق خلال الاجتماع، لخطة السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي، حيث استعرض السفير الهرفي أهمية هذه الخطة، التي تأتي في وقت حرج، بعد أن أخرجت الولايات المتحدة نفسها من دور الراعي الوسيط لعملية السلام، وأعلنت انحيازها الكامل لصالح إسرائيل، مما أعاد الجهود السياسية، إلى ما قبل نقطة الصفر.



وأكد الهرفي، أن خطة الرئيس عباس، تعيد الأمور إلى نصابها الأول من حيث الرعاية الدولية لعملية السلام، وتوفير الضمانات الحقيقية للوصول إلى حل لجميع القضايا العالقة.



بدوره، أكد لو شوفالييه على دعم فرنسا لجهود الرئيس محمود عباس، واصفاً هذه الجهود بالمسؤولة والحكيمة والمتوافقة مع الشرعية الدولية والقانون الدولي.



كما أكد لو شوفالييه على ثبات الموقف الفرنسي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي، الذي يتنافى مع القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام.



وتطرق الاجتماع إلى الوضع العام في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس، حيث تستمر إسرائيل في سياسة التهويد التدريجي للمدينة المقدسة، وإلى آخر هذه القرارات المتعلقة بفرض الضرائب على أملاك الوقف الكنسي في المدينة، مشيراً إلى دور فرنسا، ومسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على الوضع القائم في المدينة، وخاصة في الأماكن المقدسة.



وناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الوزاري، الذي جمع وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية لفلسطين مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عقد بهدف بحث دفع جهود السلام في المنطقة، كما جاء في بيان مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد، فريدريكا موغيريني، على ضرورة أن تتضمن الخطة الأمريكية المرتقبة، المرجعيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يتناسب مع القانون الدولي.



واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على استمرار التشاور وتنسيق الجهود، بما يخدم المصالح المشتركة لفلسطين وفرنسا، وبما يصب في دفع هدف التوصل لسلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.