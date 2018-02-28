فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

خاص دنيا الوطن - محمد جلوافتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، مدرسة جمال عبد الناصر شرقي حي الشجاعية في غزة، بتمويل من دولة قطر، وذلك بعد تضررها من القصف الإسرائيلي أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.وقال باسل ناصر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): إن افتتاح المدرسة، يأتي بدعم من دولة قطر، بقيمة مليون ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى أنها جزء من مشروع بقيمة (22) مليون دولار؛ من أجل بناء وترميم كل المنشآت التعليمية التي دُمرت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.بدوره، أكد أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شرق غزة: أنها آخر مدرسة، سيتم افتتاحها هذا العام، معتبراً أنها صرح علمي مميز، خاصة بوجود وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، وأركان وزارة التربية والتعليم بالضفة وغزة لحضور افتتاحها، مما يعكس وحدة وطنية واحدة.من جانبه، قال الدكتور صيدم: "إن الشعب الفلسطيني لا يُمحى بجرة قلم، وإن عاصمته القدس الشريف لا تُستثنى من قلوبنا بقرار جائر"، مؤكداً أن الشعب، سينتصر بسلاحه النووي الذي يصنعه في مدارسه، وبيوت المعرفة والعلم.وعبر صيدم عن أمله بالوصول إلى مدارس صديقة للبيئة، ومدارس مستدامة، بالإضافة إلى حوسبة التعليم الفلسطيني، وكتابة المنهاج بالطريقة التي يريدونها؛ لتحقيق التنمية والانتصار.يذكر، أن مدرسة جمال عبد الناصر، تم إعادة بنائها بعد أن قُصفت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وفق تصميم جديد صديق للبيئة، ومجهزة بمختبرات علمية جديدة وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى فصول دراسية، ومكتبة، وقاعة متعددة الأغراض، وملعب، وحديقة.