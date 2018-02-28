باسم عريقات: التعليم قام بتعميم كتاب رسمي لبعض مدارس رام الله

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مديرية التربية والتعليم في رام الله باسم عريقات: إن المديرية، تلقت ملاحظات من أهالي الطلبة حول رفع الأقساط في عدد من المدارس الخاصة بالمحافظة، وعلى الفور، قامت بتعميم كتاب رسمي لهذه المدارس بأنه لا يجوز قطعياً رفع الأقساط.



وأوضح عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء، أن رفع الأقساط وفق القانون، يتم بما يتواءم مع نسبة غلاء المعيشة التي لم تتجاوز هذا العام النصف بالمائة، مبيناً أن أي مدرسة ترفع الأقساط ستقوم المديرية بمخاطبتها رسمياً.



وأشار إلى أنه جرى متابعة الموضوع مع المدارس الخاصة، التي وردت عليها الملاحظات، وجرى إرسال فرق من المديرية لمتابعة الأمر، حتى عادت الأمور إلى نصابها.