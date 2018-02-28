للقاء الرئيس عباس.. وزير الخارجية البرازيلي يزور الأراضي الفلسطينية غداً

رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، تيسير جرادات: إن وزير الخارجية البرازيلي، ألويسيو نونيز، سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى فلسطين، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء وعدداً من المسؤولين.



وقال جرادات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء: إن الرئيس، سيُطلع وزير الخارجية والوفد المرافق له على تطورات الأوضاع السياسية الأخيرة، وبخاصة خطوات القيادة عقب إعلان ترامب بشأن القدس المحتلة.