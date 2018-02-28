رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، تيسير جرادات: إن وزير الخارجية البرازيلي، ألويسيو نونيز، سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى فلسطين، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء وعدداً من المسؤولين.
وقال جرادات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء: إن الرئيس، سيُطلع وزير الخارجية والوفد المرافق له على تطورات الأوضاع السياسية الأخيرة، وبخاصة خطوات القيادة عقب إعلان ترامب بشأن القدس المحتلة.
للقاء الرئيس عباس.. وزير الخارجية البرازيلي يزور الأراضي الفلسطينية غداً
وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيز