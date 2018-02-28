الوزير الشاعر: حريصون على تعزيز النهج الحقوقي والتمكيني

رام الله - دنيا الوطن

اطلقت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. ابراهيم الشاعر والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ممثلة بمديرتها التنفيذية د. ليلى فيضي، صباح اليوم، دليل اعداد موزانة المواطن، وذلك خلال حفل اقامه الطرفان في مدينة رام الله حضره عدد من اركان الوزارة والشركاء المحليين والدوليين.



وقال د. ابراهيم الشاعر ان موازنة المواطن شكلت حافزا للتقدم بثبات نحو بناء موازنة تشاركية



وهي مدخل مهم لتمكين الشركاء من مناقشة مشروعات الانفاق وتحديد الاولويات، والحصول على البيانات والمعلومات وهي رافعة حقيقية للوزارة لتسويق خدماتها وبرامجها ورؤيتها واستراتجيتها الجديدة باعتبارها أداة من أدوات ومعايير الشفافية.



واكد الشاعر أن وزارة التنمية الاجتماعية وضمن استراتجية عملها الجديدة تعمل بثقة وجدية لتعزيز النهج الحقوقي والتمكيني والتشاركي اضافة للاستثمار بالموارد المحلية، وتطبيق كل هذه المقاربات في عملية اعداد الموازنة باعتبارها موازنة لكل مواطن ومنحازة للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة خاصة النساء والأطفال وذوي الاعاقة والأيتام والأحداث والمسنين



واعرب الشاعر عن اعتزازه الكبير بالعلاقة التي نسجتها الوزارة مع مؤسسة مفتاح بما تحمله هذه العلاقة من دينامكية وفعالية، تؤشر بوضوح الى نضج وتراكم الانجازات، مؤكدا ان الوزارة تتطلع لانجاز ورشة الموازنة التشاركية ودمج مجموعات التخطيط ضمن مراجعة الموازنة وتعميق الحوار حول نظام الخصوصية الذي يتضمن البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية وبحث التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية وابعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.



وأشاد الشاعر بالموازنة العامة للعام 2018 والتي تطرح فلسفة جديدة تعكس سياسات اجتماعية واقتصادية وضريبية أكثر عدالة وانصاف للمهمشين ومحدودي الدخل وتشجع تشغيل الخريجين الجدد وتدريبهم في مختلف القطاعات.



من ناحيتها اكدت د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" أن دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية في توطين معايير الشفافية الدولية للموازنات ضمن سياسات الوزارة لهو مؤشر على جدية الإرادة السياسية داخل الوزارة باتجاه النهوض بأجنداتنا الوطنية والتنموية كما وأشارت د. فيضي إلى أن اعتماد النهج التشاركي في إعداد الموزانة وتوسيع دوائر النقاش والمشاورات حول استراتيجيات الوزارة وموازنتها إنما هو دليل حقيقي نحو اعتماد مؤسساتنا لمبادىء الحكم الرشيد في الإدراة والحوكمة. ولعل ما قامت به الوزارة من جهود على مدار 3 أعوام في نشر موازنة المواطن لهو رسالة حقيقية نحو الاستناد إلى صوت المواطن في بلورة السياسات وتحديد الأولويات وبناء برامج تدخل تلبي حاجة المواطن والمطلوب من مؤسساتنا الرسمية وبالاخص الحكومية منها الجلوس إلى طاولة الحوار مع المجتمع المدني بما يعزز الوصول الى تفاهمات وبما يمكن المجتمع المدني من ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة.



وتخلل الورشة عرضا تفصيليا حول تجربة الشراكة مع مؤسسة "مفتاح" في إعداد دليل للموازنة، قدمته مدير دائرة الموازنة في الوزارة هنادي براهمة، مستعرضتا أبرز محاور التعاون التي تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومفتاح تهدف إلى تدريب وتمكين فريق إعداد الموازنة لرسم السياسة المالية الخاصة بالوزارة وتعزيز النهج التشاركي وضمان استجابة السياسات المالية لاحتياجات المكونات المجتمعية المختلفة.



كما قدم معد الدليل الخبير مؤيد عفانة مستشار مؤسسة مفتاح عرضا محوسبا حول مكونات الدليل الارشادي لإعداد موازنة التنمية الاجتماعية، والذي شمل الإطار المفاهيمي والمباديء الرئيسية لموازنة المواطن وخطوات إعدادها ومكوناتها والمعيقات التي تواجهها وآليات التعامل معها