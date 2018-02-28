غداً.. كلمة سياسية شاملة للرئيس عباس أمام المجلس الثوري

غداً.. كلمة سياسية شاملة للرئيس عباس أمام المجلس الثوري
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تنطلق مساء غد الخميس، أعمال الدورة العادية للمجلس الثوري لحركة فتح، والتي تستمر ثلاثة أيام، وذلك بكلمة للرئيس محمود عباس.

 وقال أمين سر المجلس ماجد الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، إن الرئيس عباس، سيلقي كلمة سياسية شاملة، يستعرض فيها آخر التطورات السياسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الفتياني، أنه سيتم خلال هذه الدورة التطرق لخطاب الرئيس أمام مجلس الأمن، والوضع الداخلي الفلسطيني، وخاصة المصالحة، كما سيناقش المقاومة الشعبية، وآليات تفعيلها، وسيُقِر استمرار حركة المقاطعة وضرورة تفعيلها محلياً ودولياً، إضافة إلى دراسة إعادة تطوير العلاقة مع الأحزاب والقوى العربية.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي ستخرج عن دورة المجلس الثوري، أشار الفتياني، إلى أن المجلس سيحُث القيادة على الدعوة لعقد المجلس الوطني دون إبطاء، ويؤكد أن الوحدة الوطنية، قرار وليس خياراً.

أخبار ذات صلة

فرنسا تتعهد بـ 10 ملايين يورو لمشروع محطة تحلية مياه غزة

فرنسا تتعهد بـ 10 ملايين يورو لمشروع محطة تحلية مياه غزة

الخارجية الأميركية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة إلى القدس

الخارجية الأميركية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة إلى القدس

عودة 22 مواطنًا من العالقين بمطار القاهرة إلى غزة

عودة 22 مواطنًا من العالقين بمطار القاهرة إلى غزة

مجلس كنائس الشرق الأوسط يتضامن مع كنيسة القيامة بالقدس

مجلس كنائس الشرق الأوسط يتضامن مع كنيسة القيامة بالقدس

موقع إسرائيلي: ترامب سيُقدم للفلسطينيين مكافأة جيدة

موقع إسرائيلي: ترامب سيُقدم للفلسطينيين مكافأة جيدة

وصول وفد حماس لقطاع غزة بعد انتهاء زيارته للقاهرة

وصول وفد حماس لقطاع غزة بعد انتهاء زيارته للقاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية الأميركية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة إلى القدس

الخارجية الأميركية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة إلى القدس

الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

للقاء الرئيس عباس.. وزير الخارجية البرازيلي يزور الأراضي الفلسطينية غداً

للقاء الرئيس عباس.. وزير الخارجية البرازيلي يزور الأراضي الفلسطينية غداً

عربي

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

منوعات

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب &#34;بص&#34;وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب "بص"وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين