غداً.. كلمة سياسية شاملة للرئيس عباس أمام المجلس الثوري

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تنطلق مساء غد الخميس، أعمال الدورة العادية للمجلس الثوري لحركة فتح، والتي تستمر ثلاثة أيام، وذلك بكلمة للرئيس محمود عباس.



وقال أمين سر المجلس ماجد الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، إن الرئيس عباس، سيلقي كلمة سياسية شاملة، يستعرض فيها آخر التطورات السياسية خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح الفتياني، أنه سيتم خلال هذه الدورة التطرق لخطاب الرئيس أمام مجلس الأمن، والوضع الداخلي الفلسطيني، وخاصة المصالحة، كما سيناقش المقاومة الشعبية، وآليات تفعيلها، وسيُقِر استمرار حركة المقاطعة وضرورة تفعيلها محلياً ودولياً، إضافة إلى دراسة إعادة تطوير العلاقة مع الأحزاب والقوى العربية.



وفيما يتعلق بالتوصيات التي ستخرج عن دورة المجلس الثوري، أشار الفتياني، إلى أن المجلس سيحُث القيادة على الدعوة لعقد المجلس الوطني دون إبطاء، ويؤكد أن الوحدة الوطنية، قرار وليس خياراً.