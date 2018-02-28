فيديو: نقابة الصحفيين وجامعة الأقصى يناقشان القرار الأمريكي بشأن (أونروا)

فيديو: نقابة الصحفيين وجامعة الأقصى يناقشان القرار الأمريكي بشأن (أونروا)
خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيش
نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة بمدينة غزة، لقاءً سياسياً لاستعراض نتائج الاستطلاع الذي أعدته الجامعة، حول نتائج قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلق بتقليص المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال د. تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إن النقابة، استضافت مركز الرأي العام بجامعة الأقصى؛ لمناقشة الاستطلاع، الذي أصدره المركز التابع للجامعة حول تقليصات (أونروا).

من ناحيته، بين د. محمد أبو عودة نائب رئيس جامعة الأقصى لشؤون التنمية، أهم النتائج التي صدرت عن الاستطلاع، لافتاً إلى أنها متعلقة بالشأن السياسي، ومحاولات الضغط على السلطة.

وأضاف: إن القرار الأمريكي، كان مجحفاً للاجئين من خلال تقليص المساعدات المقدمة من وكالة الغوث.

فيديو: جانب من الفعالية
 



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