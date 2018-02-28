الوزيرة عودة تبحث مع ممثلة النرويج سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع ممثل النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالد ستاد، اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع دول (الإفتا)، (سويسرا، والنرويج، وايسلندا، وليختشتاين).



ووضعت الوزيرة عودة، ممثلة النرويج في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين، رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية دعم خطط الوزارة، الهادفة لدعم وتطوير الصناعة الفلسطينية، واستقطاب استثمارات جديدة تساهم في توفير فرص عمل، وتشجع على الريادية والابتكار.



وطالبت الوزيرة خلال اللقاء، بضرورة التدخل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتعزيز صمود المواطنين، مبينة انهيار القطاعات الإنتاجية، وعدم قدرتها على مواجهة الاحتياجات التنموية والاجتماعية في القطاع.



ودعت إلى عقد اجتماعات ثنائية بين القطاعين العام والخاص النرويجي، ونظيره الفلسطيني للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، التي تشجع على إقامة استثمارات مشتركة، تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر النرويجي.



بدورها، أكدت ممثلة النرويج، اهتمام بلادها في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والسعي نحو تحقيق شراكة، تمكن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني.