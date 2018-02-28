أبو مدكور: 20 ألف مواطن بغزة ينتظرون الرد المصري لأداء العمرة

أبو مدكور: 20 ألف مواطن بغزة ينتظرون الرد المصري لأداء العمرة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد عوض أبو مدكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة أن سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات طالب خلال من الوفد الامني المصري خلال اجتماعهم قبل يومين في مدينة غزة، بخروج 20 ألف مواطن من قطاع غزة لأداء مناسك العُمرة.

وقال أبو مدكور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "رفعنا ملف العمرة الخاص بمواطني قطاع غزة الى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، وخاطبناهم، وننتظر الرد منهم".

وبشكل عام، أكد أبو مدكور أنه لا يوجد جديد في ملف العُمرة الخاص بمواطني قطاع غزة حتى اللحظة، رغم المناشدات التي تم توجيهها إلى الجانب المصري عبر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والوزير طبيلة.

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