أبو الغيط: لا علاقات مع الاحتلال إلا بعد حل القضية الفلسطينية

أبو الغيط: لا علاقات مع الاحتلال إلا بعد حل القضية الفلسطينية
أحمد ابو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أنه لا مجال  لإقامة علاقات طبيعية بين العرب وإسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية، بصورة عادلة ودائمة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين أبو الغيط وميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لن يكون هناك علاقة بين الجانبين العربي والإسرائيلي بدون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال أبو الغيط: "إن الرؤى التي تنطلق من إمكانية إقامة علاقات طبيعية بين الجانب العربي وإسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ودائمة، لا تقرأ الواقع على نحو صحيح"، بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية.

وأشار إلى أن اللقاء العربي- الأوروبي، بحث أيضاً  سبل التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، فضلاً عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه المرحلة.

وتناول لقاء أبو الغيط وبوجدانوف، كافة القضايا الإقليمية الملحة، وبخاصة الوضع في الغوطة الشرقية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2401) الصادر في 24 شباط/ فبراير الجاري، والقاضي بتطبيق هدنة في الأراضي السورية لمدة ثلاثين يوماً، وبما يسمح بمعالجة الوضع الإنساني الصعب للسكان في المناطق المحاصرة التي تتعرض للقصف، لا سيما في الغوطة الشرقية.

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