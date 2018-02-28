آمال حمد تُطلع سفير الفاتيكان على آخر المستجدات السياسية

آمال حمد تُطلع سفير الفاتيكان على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
قالت د. آمال حمد القيادية في حركة (فتح): إن مسيحيي فلسطين لم يغيبوا عن الهم الوطني الفلسطيني، إذ إنهم مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، وهم جزء أصيل من الحركة الوطنية منذ نشأت الثورة الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال تصريح صحفي لها، أثناء لقاء سفير دولة (الفاتيكان) بالقدس الأب جريللي لإطلاعه على آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية.

وقالت حمد: إن سياسة الاحتلال العنصرية لا تميز بين مسلم ومسيحي، وإن القرار الإسرائيلي بشأن فرض الضرائب على كنيسة القيامة لا يختلف عن الاستهداف اليومي الذي يتعرض له المسجد الأقصى، مشددة على أن الاحتلال لن يتمكن من فرض قراراته على الشعب الفلسطيني بكل فئاته.

وأكدت حمد على أن الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها، يعمل على إلغاء حل الدولتين، ويفتح الباب أمام حلول أخرى، مشيرة إلى أن هذا الأمر يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي يمتحن
مصداقيتها.

وأضافت حمد: "إن التناغم الأمريكي الإسرائيلي الراهن، يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي، وذلك من خلال فرض الوقائع على الأرض من خلال  إزاحة ملف القدس، وتمثل ذلك بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وتهويد القدس من خلال التوسع
الاستيطاني، بالإضافة إلى الحملة الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وذلك عن طريق تقليص الدعم المُقدم للوكالة  أو من خلال مطالبات الاحتلال الخاصة بتفكيك (أونروا) ودمجها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشددت حمد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته، برئاسة الرئيس محمود عباس،  ومنذ اللحظة الأولى، يواجهون بكل صلابة وثبات قرارات الإدارة الأميركية الحمقاء، مشيرة إلى أن (أبو مازن) هو الرئيس الوحيد، الذي تحدى الأمريكان في سبيل الحق الفلسطيني.

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