فيديو وصور: مهندسو العقود بـ (أونروا): لن نغادر الوكالة حتى تُحل قضيتنا

فيديو وصور: مهندسو العقود بـ (أونروا): لن نغادر الوكالة حتى تُحل قضيتنا
رام الله - دنيا الوطن
نظم عدد من مهندسي العقود، عدة فعاليات لأكثر من يومين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في مدينة غزة؛ احتجاجاً على عدم تثبيتهم كموظفين وتقليصات الوكالة لرواتبهم.

وأكد المهندسون، أنهم خاضوا عدة مفاوضات مطولة ومعمقة مع ادارة (أونروا) أُقر فيها بأحقيتهم بالتثبيت، وبوجوب حل قضيتهم أسوة بزملائهم في كافة الدوائر.

جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن لجنة مهندسي العقود في وكالة (أونروا) اليوم الأربعاء، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، معلنين أنهم لن يغادروا بوابات الوكالة، إلا بتحقيق مطالبهم والتي تتمثل في تجديد جميع عقود المهندسين، حسبما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الوكالة، واستئناف عمل اللجنة المشتركة حول تثبيتهم، وتوفير الأمان الوظيفي لهم.

وقال المهندسون في بيانهم: "نطالب إدارة برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات، بالوقوف عند مسؤولياتها بكل حزم، وإظهار الحقيقة كاملة أمام الشعب الفلسطيني".

وذكر البيان، أن تقليصات الوكالة تمس حياة 95 مهندساً في قطاع غزة، والذين أمضوا حوالي سبع سنوات متواصلة في العمل داخل الوكالة.


 










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