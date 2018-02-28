غزة: مكافحة المخدرات تضبط 100 كرتونة "ترامال"

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 100 كرتونة "ترامال"
رام الله - دنيا الوطن- رائد حماد
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية – فرع محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة - بالتعاون مع التحري المركزي 100 كرتونة من العقار المخدر "أترامال"، جاء ذلك خلال رصد المكافحة لتجار المخدرات.

وأوضح المقدم وائل أبو عبيد مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة أن إدارتهم ألقت القبض على كل من (م.ش) و(أ.ش) وذلك بعد البحث والتحري لمدة أسبوع، مشيراً إلى أن المكافحة صادرت ما بحوزتهما من مواد مخدرة وذلك بعد كمين محكم لهما.

وقال المقدم أبو عبيد: "تأتى هذه الإنجازات ضمن نشاط الوحدة في مكافحة المخدرات للحد من انتشار افة المخدرات لكي يعيش المجتمع في بيئة خالية من المخدرات".

ولفت إلى أنه تم مصادرة الكميات المطلوبة وإحالة القضية مع المتهمين للقضاء العسكري لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.


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