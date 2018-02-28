مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

فيديو أرشيفي: غارات للتحالف على تعزيزات الحوثيين بجبهة الساحل الغربي

رام الله - دنيا الوطنلقي 32 عنصراً من جماعات الحوثي مصرعهم اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي، للتحالف العربي على موقع وتجمعات لهم في جبهات مختلفة من الساحل الغربي.وبحسب موقع (سكاي نيوز) فإن القصف المدفعي، تركز على منطقة الهاملي، شمال شرق معسكر خالد.فيما طال القصف الجوي لمقاتلات التحالف العربي، مركبات عسكرية ودراجات نارية، استخدمها الحوثيون لمحاولة التسلل إلى جنوب شرق الجراحي.هذا وتواصل قوات النخبة الشبوانية، وبإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عمليات التمشيط في التلال الحدودية، بين مديرية الصعيد في شبوة، والمحفد التابعة لمحافظة أبين، التي فر إليها بعض مسلحي تنظيم القاعدة.وذكرت مصادر عسكرية، أن عملية السيف الحاسم، ضد مسلحي القاعدة في مديرية الصعيد، مستمرة في تحقيق أهدافها، وتمكنت مِن الانتشار في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، حيث تم القبض على أربعة من التنظيم.من جهة أخرى، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، قافلة مساعدات جديدة لليمن.وتتكون القافلة من نحو ألف طن من المواد الإغاثية والطبية، سيتم إرسالها إلى مدن يمنية عدة، بما فيها تلك التي تقع تحت سيطرة الجماعات الحوثية.