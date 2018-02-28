صيدم: إسرائيل فتحت نار جهنم على التعليم الفلسطيني

خاص دنيا الوطنقال الدكتور صبري صيدم وزير التربية التعليم الفلسطيني: "إن إسرائيل فتحت باب جهنم على التعليم الفلسطيني، ولكن الحكومة الفلسطينية، لن تقف مكتوفة الأيدي، إزاء ذلك الهجوم الإسرائيلي.وأضاف صيدم لـ"دنيا الوطن": قُمنا بتذكير الجميع بالفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء بتحريم المنهاج الإسرائيلي، متابعًا: محاولة تزوير كُتُبنا هي محاولة صارخة لخرق أدنى حق لحقوق الإنسان، والتعليم هو أدنى وأبسط حق، يجب أن يحصل عليه الإنسان.إسرائيل منذ بداية العام الدراسي، ومن قبله، تُحرض على التعليم الفلسطيني تارة، وتُحرف المنهاج تارة أخرى، وتحاول دفعنا للزاوية، حتى نرضخ للضغوط، بل سنستمر في كتابة منهاجنا الفلسطيني لأبنائنا.وتابع: قمت بإطلاع مندوب (يونيسكو)، على التغول الإسرائيلي، ضد المنهاج الفلسطيني، كما يجب أن يقف العالم على كل التصرفات الإسرائيلية الرعناء، ومحاولة إسرائيل تشويه الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني، عبر إقحام صورتها التي تُريد زرعها في عقول أبنائنا، وتحاول وسم مدارسنا بالتحريض، هذا وضع اعتدنا عليه، ولن نقبل به، بل سنخوض هذه الحرب للنهاية.