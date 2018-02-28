مسؤول إسرائيلي يطالب بإخراج إيران من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب

مسؤول إسرائيلي يطالب بإخراج إيران من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتين، توجه إلى اتحاد البرلمانيين العالمي، طالباً إلغاء ضم ممثلين عن إيران في مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة الاتحاد، السيناتور غبريئيلا كواس من المكسيك، كتب ادلشتين: "إيران هي آخر دولة نتوقع ضمها إلى هذه الهيئة، قراركم يمس بمجموعة العمل وبكل الاتحاد، إيران هي الداعم الأساسي للإرهابيين والإرهاب في العالم كله، وخاصة في الشرق الأوسط، أيضاً بوساطة تنظيمات تابعة لها وبشكل مباشر، أطالبكم بإلغاء القرار فوراً وإخراج إيران من المجموعة".

وقال نحمان شاي رئيس البعثة الإسرائيلية إلى الاتحاد الدولي: إن ضم إيران تم سراً، ومن دون تبليغ الدول الأعضاء.

ووفقاً لأقواله، فقد "تم اتخاذ القرار سراً وهو يشكل صفعة لأهداف الاتحاد، إيران تحاول تبييض أعمالها المتآمرة من خلال المشاركة، ظاهراً، بمحاربة الإرهاب، في الوقت الذي يدعم فيه رجالها الإرهاب في كل مكان في العالم، إسرائيل تعمل بمساعدة أصدقائها في التنظيم على ضمان عدم تنفيذ هذا القرار".

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