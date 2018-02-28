البيت الأبيض يمنع صهر ترامب من الاطلاع على المعلومات السرية للغاية

البيت الأبيض يمنع صهر ترامب من الاطلاع على المعلومات السرية للغاية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فقد صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الخاص، جاريد كوشنير، حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية في البيت الأبيض.

وكوشنر زوج إيفانكا ترامب، الأبنة البكر للرئيس ومستشارته، مكلف بشكل خاص بملف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وكان حتى اليوم يطلع على المعلومات والوثائق البالغة السرية في البيت الأبيض مع أنه لا يمتلك إلا تصريحاً أمنياً مؤقتاً، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وكان البيت الأبيض، قرر إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعدما تبين أن مستشاراً آخر عمل عن قرب مع ترامب في المكتب البيضاوي طيلة أشهر من دون أن يكون لديه تصريح أمني كامل.

وهذا المستشار، روب بورتر، كان يتمتع بحرية الوصول يومياً إلى المكتب البيضاوي، ويطّلع على وثائق بالغة السرية، قبل أن يُضطر أخيراً للاستقالة من منصبة، إثر اتهامات بأنه كان يضرب زوجتيه السابقتين.

ونتيجة لذلك، أمر كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، بفرض قيود على التصريحات الأمنية المؤقتة، وتعليقاً على ما أوردته المصادر بشأن حرمان كوشنر من حق الاطلاع على المعلومات البالغة السرية، اكتفى مكتب كيلي بالتذكير بأن كبير موظفي البيت الأبيض، أصدر الأسبوع الماضي بياناً جدد فيه ثقته بصهر الرئيس، من دون مزيد من التفاصيل، بحسب (فرانس برس).

وفي بيانه، قال كيلي: "كما سبق وأن قلت لجاريد قبل بضعة أيام فأنا لدي ثقة كاملة بقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولا سيما جهودنا في مفاوضات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية ومسألة علاقاتنا مع المكسيك".

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