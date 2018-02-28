الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت وحدات من الجيش السوري اليوم الأربعاء، على كامل منطقة حوش الظواهرة بمنطقة الغوطة الشرقية، وذلك بعد مواجهات اندلعت مع مسلحي جبهة النصرة، والفصائل المتحالفة معها، بحسب ما أعلنته مصادر ميدانية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن السيطرة جاءت بعد تقدم القوات من مواقعها جنوب كتيبة الإشارة باتجاه مزارع الحوش، وتمكنها من كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين وتدمير أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة على البلدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وما تزال وحدات من الجيش السوري، تخوض معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة، مقتحمة مواقعهم في بلدة الشيفونية جنوب دوما.

فيديو أرشيفي: الجيش السوري يسيطر على حتيتة التركمان في الغوطة الشرقية

 

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